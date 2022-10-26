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16 минут назад

Актер "Секретных материалов" Майкл Копса умер от опухоли мозга

Газета.Ru

Майкл Копса, ветеран канадских сериалов и фильмов, таких как "Секретные материалы" , " Горец ", "Тайны Смолвиля" и "Фантастическая четверка " , умер в возрасте 66 лет.Копса скончался в воскресенье от осложнений, вызванных опухолью головного мозга, сообщила в Twitter его бывшая жена Люсия Франджионе.

Актер "Секретных материалов" Майкл Копса умер от опухоли мозга
Фото: Planet Photos/Global Look PressPlanet Photos/Global Look Press

"Великий Майкл Копса, мой дорогой друг и отец моего ребенка Норы, скончался 23 октября 2022 года от опухоли головного мозга", — написала она во вторник, — Он был невероятным актером театра и кино, актером озвучивания, плотником, музыкантом и художником. Самое главное, он был любящим и щедрым отцом".

Копса в основном играл в жанровых телесериалах, снятых в Ванкувере или Торонто, включая Fringe, The Net, Dead Zone и The Sentinel. Он также играл генерала Керриган в " Звездных вратах: SG-1 ", пишет The Hollywood reporter. Родившийся в Торонто 22 января 1956 года, Копса четыре года изучал актерское мастерство в Театральной школе Circle in the Square в Нью-Йорке, пока в 1984 году он не вернулся в Канаду, чтобы получить степень в области искусства и науки в Университете Торонто. Дебют Копсы в кино состоялся в фильме "Время " (1985) режиссера Эрика Вайнталя. Затем последовала работа над телесериалами, в том числе над "Т и Т", " Тропическая жара ", и "Фэлкон Бич".

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