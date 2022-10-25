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59 минут назад

Звезде "Папиных дочек" понадобилось удлинение ноги

Елена Прошина

Актёр Михаил Казаков, известный по роли в сериале «Папины дочки», рассказал о восстановлении после падении с пятого этажа и операции по удлинению ноги. Эфир шоу с его участием «Звезды сошлись» опубликован на сайте телеканала НТВ.

Звезде "Папиных дочек" понадобилось удлинение ноги
Фото: кадр видео Первого каналакадр видео Первого канала

Казаков рассказал, что после падения с высоты пятиэтажного дома ему потребовалась операция по удлинению ноги.

«Не понимал, почему я встал с костылей и перестал ходить. Как-то странно: вроде боль должна проходить, а она только усиливается», – вспоминает он. Как выяснилось, причина болезненных ощущений была в том, что после падения и последовавших операции одна из его ног стала на несколько сантиметров короче, чем другая. «Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги. Говорят, еще месяцев семь с аппаратом ходить и буду бегать, как новенький», – добавил Казаков.

Травму актёр получил в 2020 году. Тогда Казаков упал с 12-метровой высоты, в результате чего сломал себе обе ноги.

«Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога. Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма – и вот они собраны», – так описывал произошедшее актёр спустя год после падения.

Ранее стало известно, что Михаилу Казакову требуется ещё одна сложная операция.

Шоу-бизнес,Михаил Казаков,
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