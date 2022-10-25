Звезде "Папиных дочек" понадобилось удлинение ноги

«Не понимал, почему я встал с костылей и перестал ходить. Как-то странно: вроде боль должна проходить, а она только усиливается», – вспоминает он. Как выяснилось, причина болезненных ощущений была в том, что после падения и последовавших операции одна из его ног стала на несколько сантиметров короче, чем другая. «Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги. Говорят, еще месяцев семь с аппаратом ходить и буду бегать, как новенький», – добавил Казаков.