Симоньян рассказала о запрете на въезд в Армению

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", - написала она.
Ранее газета "Айкакан жаманак", главным редактором которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, сообщила о том, что первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин стал персоной нон-грата в Армении.
Затем крупнейшая оппозиционная фракция в армянском парламенте "Альянс Армении" обвинила власти государства в подрыве отношений с Россией на фоне введения запрета на въезд в Армению для Затулина. Как указали в оппозиционной фракции, действия руководства Армении в отношении Затулина носят "антиармянский" характер.