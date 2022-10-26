Симоньян рассказала о запрете на въезд в Армению

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", - написала она.

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости» Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Ранее газета "Айкакан жаманак", главным редактором которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, сообщила о том, что первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин стал персоной нон-грата в Армении.