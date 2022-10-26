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32 минуты назад

Симоньян рассказала о запрете на въезд в Армению

Газета.Ruиещё 1

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", - написала она.

Симоньян рассказала о запрете на въезд в Армению
Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Ранее газета "Айкакан жаманак", главным редактором которой является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, сообщила о том, что первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин стал персоной нон-грата в Армении.

Затем крупнейшая оппозиционная фракция в армянском парламенте "Альянс Армении" обвинила власти государства в подрыве отношений с Россией на фоне введения запрета на въезд в Армению для Затулина. Как указали в оппозиционной фракции, действия руководства Армении в отношении Затулина носят "антиармянский" характер.

Шоу-бизнес,Константин Затулин,Госдума,
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