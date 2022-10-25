«Думал, он конченый, но оказался приличным»: Жулин о Милохине

Российский фигурист и тренер Александр Жулин высказал своё мнение об уходе блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Sport24.
По словам Жулина, к уходу блогера Милохина из шоу не было никаких предпосылок.
«Значит, ему стало неинтересно. Он своеобразный парень: захотелось – ушел», – сказал фигурист.
При этом Жулин отметил, что Милохин хорошо показал себя как спортсмен.
«Не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко работать. Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем. Жалко, что ушел», – добавил Жулин.
На шоу «Ледниковый период» Даня Милохин выступал в паре со своей напарницей из прошлого сезона проекта Евгенией Медведевой. Победить паре не удалось победить, но они завоевали приз зрительских симпатий и получили один миллион рублей.
Ранее Даня Милохин объявил о том, что покидает «Ледниковый период».