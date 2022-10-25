«Думал, он конченый, но оказался приличным»: Жулин о Милохине

«Не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко работать. Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем. Жалко, что ушел», – добавил Жулин.