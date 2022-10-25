Стас Михайлов отреагировал на обвинения в пластике

Стасу Михайлову 53 года, но артист не выглядит на свой возраст. Он все также любим своей армией поклонниц, которая с каждым днем только растет. Неувядающая красота исполнителя стала поводов для разговоров в Сети. Артиста обвиняют в злоупотреблении космическими процедурами. Многие полагаю, что мужчина стал прибегать к пластике.

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Впрочем, исполнитель хита «Без тебя» отрицает это и отмечает, что прекрасно выглядит потому, что занимается своим здоровьем и делает любимое дело, чувствуя свою востребованность, как певца.

«Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен еще. Я каждый день занимаюсь в тренажерном зале. Спортзал, баня… Это я очень люблю», - признался артист в программе Пятого канала «Светская хроника».

Известно, что Михайлов с супругой Инной вместе уже более 15 лет. Звездные супруги отмечают, что с каждым годом их союз становится только крепче, а чувства разгораются с новой силой.

Стас заявляет, что для него главное вовсе не карьера, а личное счастье его детей. Супруга поддерживает артиста во всех его решениях, и даже когда Михайлов активно сидел на диете, она вместе с супругом поддерживала строгий пищевой рацион и тщательно следила за тем, что звездное семейство ставило на стол в качестве еды, исключая вредные и калорийные продукты.

Михайлову непросто держать себя в форме, но чтобы оставаться привлекательным для поклонниц, ему приходится идти на жертвы.