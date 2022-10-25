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23 минуты назад

Дочь Константина Меладзе может стать украинской  суперзвездой

Passion.ru

Лия Меладзе уже второй сезон успешно лидирует на украинском шоу талантов «Голос»,.

Дочь Меладзе может стать украинской суперзвездой
Фото: YouTubeYouTube

Родство знаменитого композитора, однако все же не дает покоя хейтерам.

«Конечно, дочь Меладзе пройдет в следующий тур, – злословят в комментариях, – кто бы сомневался, что Лия победит»!

Сама же восемнадцатилетняя девушка, по её словам, была готова к нападкам со стороны публики.

«Я знала, что будет такая реакция, но всё равно решила испытать на прочность свои способности, – парирует молодая певица.

Если бы у меня был плохой вокал, жюри просто попросили меня прийти в следующем году».

У Лии Меладзе есть все возможности стать любопытным открытием в музыке. Она ведет независимый образ жизни и уже жаловалась на проблемы со психикой и сложные отношения в семье.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,
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