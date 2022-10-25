Коммерческий директор Собчак пропал на фоне слухов о задержании

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов пропал на фоне слухов о задержании. Об исчезновении своего представителя журналистка сообщила в Telegram.

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Собчак рассказала, что ее коммерческий директор не выходит на связь с утра 25 октября.

«Если сообщение в [Telegram-]каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка», — написала она.

Журналистка добавила, что пока не может подтвердить задержание Суханова.

Сообщение о задержании коммерческого директора Собчак распространилось в ряде Telegram-каналов ранее 25 октября. По данным Varlamov News, Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Предположительно, против него может быть возбуждено уголовное дело.