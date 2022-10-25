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52 минуты назад

Резко покинувший «Ледниковый период» Милохин шокировал Авербуха

Lenta.ruиещё 7

Продюсер шоу «Ледниковый период» и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение тиктокера Дани Милохина, выступавшего в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой, покинуть проект. Его слова приводит «РБК Спорт».

Покинувший «Ледниковый период» Милохин шокировал Авербуха
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авербух признался, что он и Медведева были шокированы резким уходом Милохина. По его словам, незадолго до этого блогер был на тренировке в хорошем настроении. Через некоторое время продюсер шоу узнал, что тиктокер отправился в аэропорт и улетел.

«Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда», — поделился удивлением хореограф, добавив, что поступок Милохина «не укладывается у него в голове» и «не красит блогера как личность».

Продюсер «Ледникового периода» также сообщил, что сейчас принимается решение о том, в каком качестве Медведева будет участвовать в шоу. Как подчеркнул Авербух, команда проекта «старается делать все возможное», чтобы фигуристка продолжила сниматься в проекте. Хореограф не исключил, что у нее может появиться новый партнер.

Ранее об уходе Милохина из «Ледникового периода» высказалась фигуристка и участница шоу Татьяна Волосожар. Она заявила, что эта новость стала для нее неожиданностью.

О решении покинуть «Ледниковый период» Милохин объявил 25 октября в социальных сетях. Уход из проекта он объяснил усталостью.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,Илья Авербух,
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