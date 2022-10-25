Юлия Меньшова вышла на связь с потерявшими ее поклонниками

«Так вот решишь сделать небольшой детокс от сети, чтобы не сойти с ума от бесперебойной шоковой терапии, а потом вернешься через пару дней, а ощущение, что прошла пара лет. Минимум. Столько всего произошло» — отметила знаменитость.