В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
22 минуты назад

Экс-участник «Дома-2» Перов оказался замешан в драке со стрельбой

Газета.Ru

Экс-участник «Дома-2» Руслан Перов оказался замешан в драке со стрельбой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Экс-участник «Дома-2» оказался замешан в драке со стрельбой
Фото: the_aggressor_rus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)the_aggressor_rus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что 30-летний Перов и его приятель якобы оказывали знаки внимания незнакомым девушкам, после чего вступили в конфликт с их знакомыми.

Издание утверждает, что Перов в процессе драки мог выстрелить из травматического пистолета «Оса». Вместе с ним был задержан 33-летний Александр Ким, ранее судимый за вымогательство взятки, он был опрошен в качестве свидетеля. По факту инцидента возбудили дело по статье «Хулиганство».

Пока вторая сторона конфликта не обращалась в полицию.

Ранее сообщалось, что участник телепроекта «Дом-2» Адам Андреевич хочет судиться с баром из-за травмы.

Шоу-бизнес,Происшествия,Александр Ким,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители