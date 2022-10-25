Экс-участник «Дома-2» оказался замешан в драке со стрельбой

Экс-участник «Дома-2» Руслан Перов оказался замешан в драке со стрельбой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: the_aggressor_rus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) the_aggressor_rus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что 30-летний Перов и его приятель якобы оказывали знаки внимания незнакомым девушкам, после чего вступили в конфликт с их знакомыми.

Издание утверждает, что Перов в процессе драки мог выстрелить из травматического пистолета «Оса». Вместе с ним был задержан 33-летний Александр Ким, ранее судимый за вымогательство взятки, он был опрошен в качестве свидетеля. По факту инцидента возбудили дело по статье «Хулиганство».

Пока вторая сторона конфликта не обращалась в полицию.