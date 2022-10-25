Верка Сердючка снова запела на русском

Русско-украинский эстрадный исполнитель Андрей Данилко, более известный своим сценическим псевдонимом и образом Верки Сердючки, спел на русском корпоративе.

Фото: Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov

Певец уже не один раз попадал в поле зрение прессы и широко известен своими провокациями и политическими выходками.

Скорее всего, решение спеть русские хиты на территории города Львов – как раз одно из таких хулиганств.

Дело в том, что использование русскоязычного контента во Львове и Львовской области запрещено еще с сентября 2018 года.