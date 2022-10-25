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43 минуты назад

Верка Сердючка снова запела на русском

Passion.ru

Русско-украинский эстрадный исполнитель Андрей Данилко, более известный своим сценическим псевдонимом и образом Верки Сердючки, спел на русском корпоративе.

Верка Сердючка снова запела на русском
Фото: Дмитрий Коробейников/Dmitry KorobeynikovДмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov

Певец уже не один раз попадал в поле зрение прессы и широко известен своими провокациями и политическими выходками.

Скорее всего, решение спеть русские хиты на территории города Львов – как раз одно из таких хулиганств.

Дело в том, что использование русскоязычного контента во Львове и Львовской области запрещено еще с сентября 2018 года.

Более того, по слухам, недавно в ходе антироссийского рейда, вызванного началом спец. операции России на территории Украины, в городе были оштрафованы несколько русскоязычных заведений.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,
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