Орлова рассказала об отношении к россиянам за границей

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, как за границей относятся к русским. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что никогда не сталкивалась с косыми взглядами в свою сторону.

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«Везде, где я была, относятся очень хорошо. Италия, Франция, Турция и так далее. Никто никогда не посмотрел косо», — поделилась Орлова.

Певица также уверена, что даже в сложные времена стоит оставаться людьми.

Напомним, что недавно 44-летняя Орлова рассказала подписчикам, что собирается во второй раз стать мамой — в соцсетях она опубликовала видео, на котором запечатлена с округлившимся животом. Малыш, которого ждет телеведущая, станет ее вторым ребенком — у звезды уже есть взрослый сын от первого брака.