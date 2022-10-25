Орлова рассказала об отношении к россиянам за границей

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, как за границей относятся к русским. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что никогда не сталкивалась с косыми взглядами в свою сторону.
«Везде, где я была, относятся очень хорошо. Италия, Франция, Турция и так далее. Никто никогда не посмотрел косо», — поделилась Орлова.
Певица также уверена, что даже в сложные времена стоит оставаться людьми.
Напомним, что недавно 44-летняя Орлова рассказала подписчикам, что собирается во второй раз стать мамой — в соцсетях она опубликовала видео, на котором запечатлена с округлившимся животом. Малыш, которого ждет телеведущая, станет ее вторым ребенком — у звезды уже есть взрослый сын от первого брака.
Незадолго до этого она выложила фото своего супруга Валерия. Орлова крайне редко публикует его снимки, поскольку мужчина не хочет становиться частью публичной жизни жены.