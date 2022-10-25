Долина раскритиковала молодую певицу Mia Boyka

Певица Лариса Долина снова посмеялась над молодым поколением исполнителей. В новом выпуске шоу «Битва поколений» на YouTube под горячую руку знаменитости попала Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которую звезда стала перебивать и критиковать.
В ходе передачи Долина и Бойко оценивали группу GAYAZOV$ BROTHER$. Девушка решила похвалить вокальные навыки ее участника Тимура Гаязова.
«Очень сейчас ценится, не просто среди исполнителей, а среди людей — это тембр голоса. Если тембр цепляет…» — начала Бойко, после чего ее перебила Долина.
«Это вообще всегда ценилось, а не только сейчас», — заявила певица.
В ответ Мария сказала, что может говорить лишь про текущее время, добавив, что тембр Гаязова «затащил» эту песню. Эти слова тоже не понравились Долиной.
«Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом "затащил". Может, все-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет свое значение», — сказала знаменитость.
Отметим, что пользователи Сети не оценили поведение Долиной — по их мнению, она критиковала Mia Boyka без веских причин. В комментариях некоторые зрители предложили ей пойти «на пенсию, вслед за своими песнями».