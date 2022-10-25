Долина раскритиковала молодую певицу Mia Boyka

Певица Лариса Долина снова посмеялась над молодым поколением исполнителей. В новом выпуске шоу «Битва поколений» на YouTube под горячую руку знаменитости попала Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которую звезда стала перебивать и критиковать.

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В ходе передачи Долина и Бойко оценивали группу GAYAZOV$ BROTHER$. Девушка решила похвалить вокальные навыки ее участника Тимура Гаязова.

«Очень сейчас ценится, не просто среди исполнителей, а среди людей — это тембр голоса. Если тембр цепляет…» — начала Бойко, после чего ее перебила Долина.

«Это вообще всегда ценилось, а не только сейчас», — заявила певица.

В ответ Мария сказала, что может говорить лишь про текущее время, добавив, что тембр Гаязова «затащил» эту песню. Эти слова тоже не понравились Долиной.

«Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом "затащил". Может, все-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет свое значение», — сказала знаменитость.