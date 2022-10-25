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1 час назад

Автор песен Лободы подал в суд на Первый канал

Никита Бородкин

Автор песен Светланы Лободы Олег Влади подал в суд на Первый канал. Как сообщает Telegram-канал Mash, поэт и композитор не увидел своего упоминания в титрах передач, в которых транслировался написанный им трек «К черту любовь».

Композиция в исполнении Лободы прозвучала в эфирах «Золотого граммофона», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Влади направил телеканалу письменную претензию об отсутствии указания авторства, однако на нее никто не отреагировал. После этого он подал в суд с требованием удалить записи передач с его авторским треком и выплатить ему 1,5 млн рублей компенсации.

Как объяснила представительница поэта Валерия Рытвина, подобная сумма обусловлена моральными страданиями Влади и депрессией, с которой он столкнулся после того, как не увидел своей фамилии в титрах программ.

Отметим, что Олег Влади писал песни не только для Лободы. Его композиции исполняют Алла Пугачева, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Слава, Митя Фомин и другие знаменитости.

Шоу-бизнес,Видео,Митя Фомин,Светлана Лобода,Сергей Лазарев,Алла Пугачева,Первый канал,
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