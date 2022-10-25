Автор песен Лободы подал в суд на Первый канал

Автор песен Светланы Лободы Олег Влади подал в суд на Первый канал. Как сообщает Telegram-канал Mash, поэт и композитор не увидел своего упоминания в титрах передач, в которых транслировался написанный им трек «К черту любовь».

Композиция в исполнении Лободы прозвучала в эфирах «Золотого граммофона», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Влади направил телеканалу письменную претензию об отсутствии указания авторства, однако на нее никто не отреагировал. После этого он подал в суд с требованием удалить записи передач с его авторским треком и выплатить ему 1,5 млн рублей компенсации.

Как объяснила представительница поэта Валерия Рытвина, подобная сумма обусловлена моральными страданиями Влади и депрессией, с которой он столкнулся после того, как не увидел своей фамилии в титрах программ.