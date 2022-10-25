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33 минуты назад

Вернувшийся в Россию Серебряков прервал молчание

Никита Бородкин

Народный артист РФ Алексей Серебряков, который вернулся в Россию в более полутора лет назад, прервал молчание и рассказал о своих планах на жизнь. Как сообщает «Теленеделя.Звезды», актер признался, что сейчас живет ради своей супруги Марии и детей.

Вернувшийся в Россию Серебряков прервал молчание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне повезло с женой, детьми, биографией, карьерой. Поскольку из более чем 200 работ, в которых я снимался, есть картины со смыслом, которые можно пересматривать», — отметил Серебряков.

В свободное от съемок время актер старается уделять как можно больше внимания детям — сыновьям Данилу и Степану, а также дочери Дарье. Отдельно он выделил свою внучку.

«Я дедушка, абсолютно сошедший с ума от любви к своей внучке. Хотя моя внучка очень непростая девочка, с весьма вредным и не терпящим несогласия характером. Но я схожу с ума от нее и превращаюсь просто в медузу, когда она на меня смотрит», — отметил Серебряков.

Напомним, что ранее стало известно о планах Серебрякова сняться в новой части новогодней комедии «Елки». Из каста нового фильма исключили шоуменов Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, а также актера Сергея Светлакова. Также в съемках должны принять участие Федор Добронравов, Евгений Кулик и Елена Валюшкина.

Шоу-бизнес,Елена Валюшкина,Алексей Серебряков,Иван Ургант,Федор Добронравов,Евгений Кулик,Дмитрий Нагиев,Сергей Светлаков,
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