Вернувшийся в Россию Серебряков прервал молчание

«Я дедушка, абсолютно сошедший с ума от любви к своей внучке. Хотя моя внучка очень непростая девочка, с весьма вредным и не терпящим несогласия характером. Но я схожу с ума от нее и превращаюсь просто в медузу, когда она на меня смотрит», — отметил Серебряков.