В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
8 минут назад

Верка Сердючка исполнила песни на русском языке во Львове

Газета.Ru

Украинская певица Верка Сердючка спела несколько композиций на русском языке во время концерта в городе Львов. Об этом пишет «Украина.ру».

По информации издания, одна из зрительниц выступления записала видеоролик, на котором Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко) исполняет песню «Я не поняла».

Во Львовской области запрещено исполнение русскоязычных песен и распространение контента на русском языке с 2018 года. Правоохранительные органы проводили в начале этого года рейд, в ходе которого были оштрафованы нарушители.

Ранее Андрей Данилко заявил, что всегда считал Аллу Пугачеву «справедливым человеком». Так он прокомментировал просьбу Примадонны признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

Шоу-бизнес,Видео,Андрей Данилко,Максим Галкин,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители