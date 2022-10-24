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17 минут назад

«Возникло желание»: Боня призналась, что проверяла телефон возлюбленного

Елена Прошина

Телеведущая Виктория Боня раскрыла поклонникам некоторые детали отношений со своим новым возлюбленным. У себя в социальной сети она призналась, что однажды проверяла его телефон.

«Возникло желание»: Боня призналась, что проверяла телефон возлюбленного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из подписчиков спросил у Бони ревнивая ли она и проверяет ли телефон своего возлюбленного.

«Я доверяю своему мужчине на миллион процентов! Телефон проверяла всего один раз. Просто вдруг возникло такое желание. Но чтобы ревновать… он совсем не дает мне повода!» — ответила телеведущая.

Больше Боня ничего не написала, оставив личность своего возлюбленного в тайне.

Напомним, что телеведущая еще ни разу не была замужем, но имеет дочь Анджелину-Летицию. Отцом девочки является Александр Смерфит, с которым Боня несколько лет состояла в незарегистрированных отношениях.

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