«Возникло желание»: Боня призналась, что проверяла телефон возлюбленного

Телеведущая Виктория Боня раскрыла поклонникам некоторые детали отношений со своим новым возлюбленным. У себя в социальной сети она призналась, что однажды проверяла его телефон.

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Один из подписчиков спросил у Бони ревнивая ли она и проверяет ли телефон своего возлюбленного.

«Я доверяю своему мужчине на миллион процентов! Телефон проверяла всего один раз. Просто вдруг возникло такое желание. Но чтобы ревновать… он совсем не дает мне повода!» — ответила телеведущая.

Больше Боня ничего не написала, оставив личность своего возлюбленного в тайне.