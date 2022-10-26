В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
36 минут назад

Продюсер Витаса рассказал о самочувствии певца после потасовки в караоке-баре

Газета.Ruиещё 1

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин поделился подробностями самочувствия певца Витаса после потасовки в караоке-баре. Об этом он рассказал в беседе с Prozvezd.

Продюсер Витаса рассказал о его самочувствии после потасовки в баре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пудовкина, Витасу сейчас «тяжело» и «непросто». Артиста расстраивает то, как ситуация сложилась. Продюсер сообщил, певец понимает, что «конфликты и агрессия — путь к саморазрушению».

Ранее чиновник Минтруда Султан Джандигов написал заявление в полицию из-за конфликта с артистом в караоке-баре. Музыкант устроил драку с применением газового баллончика. Пудовкин отметил, что об инциденте узнал из СМИ, а не от Витаса. По его мнению, произошло «маленькое недоразумение».

Пудовкин заявил, что судебные разбирательства не нужны. Он считает, что Джандигову и Витасу необходимо поговорить «по-мужски» и извиниться.

Шоу-бизнес,Минтруд России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители