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27 минут назад

Стало известно о местонахождении внука Пугачевой

Мослента

О местонахождении внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова стало известно из Telegram-канала журналистки Алены Жигаловой. По ее словам, родственник Примадонны уехал в США.

Стало известно местонахождение внука Пугачевой
Фото: МослентаМослента

Жигалова опубликовала ролик, в котором запечатлено, как Пресняков отдыхает в клубе. Журналистка заявила, что видео снято в одном из заведений Лос-Анджелеса.

«Внук Пугачевой был замечен на вечеринке в честь приближающегося Хэллоуина», — написала она.

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Весной текущего года Пресняков сообщил, что находится на даче бабушки в Подмосковье.

«Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок), постоянно приезжаю сюда и помогаю, вчера копали с друзьями ров для электропроводки», — рассказал он.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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