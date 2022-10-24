Из-за Моргенштерна* группа подростков оказалась в полиции

Хочешь жить — умей вертеться. Покинувший Россию рэпер Моргенштерн* теперь вынужден нестандартно рекламировать свое творчество. Ответственная миссия, как выяснилось, была поручена российским подросткам. Например, на днях в Симферополе группа фанатов исполнителя вышла на улицы города с плакатом в поддержку нового альбома Моргенштерна. В поисках максимально людного места ребята остановились на мосту.

Но мимо, как назло, проезжали полицейские и, заметив акцию, велели тут же ее свернуть, а девятерых новоявленных рекламщиков и вовсе задержали. По сообщениям телеграм-канала Baza, на подростков (среди них четверым меньше 16 лет) составили протоколы по статье о нарушении митингов. Досталось и некоторым родителям юных фанатов Моргенштерна*: их обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.