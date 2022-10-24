Брежневу уличили в заработках в России

Певица Вера Брежнева решила сберечь свои активы в России. Речь идет как о собственных квартирах, так и бизнесе, сообщает Mash.

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По информации Telegram-канала, бывшая участница «ВИА Гра» все еще является собственницей 68-метровой квартиры, которая располагается рядом с Рублевским шоссе в Москве, и 96-метрового офиса. Он находится в центральном районе, а именно на Красной Пресне.

«По нашей информации, деятельность там продолжается», — пишет автор публикации.

Также сообщается, что певица приезжала в столицу, чтобы проверить, все ли в порядке с ее имуществом.

Mash также напоминает о том, что в собственности у Брежневой есть питерский магазин модной одежды Mysеasons. Как известно, она сотрудничает с известной стилисткой Ханной Хмелевой и продает вещи российских и азиатских брендов.