Как две капли воды: Лазарев показал подросших детей

У 39-летнего певца Сергея Лазарева есть двое детей — сын Никита и дочь Анна. Мальчик появился на свет в 2014 году, а девочка — спустя четыре года.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Однако о своем первенце исполнитель сообщил только спустя два года после его рождения. Также о появлении на свет малышки стало известно в 2019 году. Никита и Анна родились от одной биологической матери, однако вынашивали их разные женщины.

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