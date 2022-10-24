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1 час назад

Как две капли воды: Лазарев показал подросших детей

WomanHit.ru

У 39-летнего певца Сергея Лазарева есть двое детей — сын Никита и дочь Анна. Мальчик появился на свет в 2014 году, а девочка — спустя четыре года.

Как две капли воды: Лазарев показал подросших детей
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Однако о своем первенце исполнитель сообщил только спустя два года после его рождения. Также о появлении на свет малышки стало известно в 2019 году. Никита и Анна родились от одной биологической матери, однако вынашивали их разные женщины.

Соцсети

Лазарев не часто делится снимками со своим маленькими наследниками. Однако сейчас певец решил сделать исключение и показать подросших Никиту и Анну. В комментариях пользователи Сети отметили, что брат с сестрой похожи между собой как две капли воды.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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