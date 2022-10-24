Как две капли воды: Лазарев показал подросших детей

У 39-летнего певца Сергея Лазарева есть двое детей — сын Никита и дочь Анна. Мальчик появился на свет в 2014 году, а девочка — спустя четыре года.
Однако о своем первенце исполнитель сообщил только спустя два года после его рождения. Также о появлении на свет малышки стало известно в 2019 году. Никита и Анна родились от одной биологической матери, однако вынашивали их разные женщины.
Лазарев не часто делится снимками со своим маленькими наследниками. Однако сейчас певец решил сделать исключение и показать подросших Никиту и Анну. В комментариях пользователи Сети отметили, что брат с сестрой похожи между собой как две капли воды.