Лариса Долина вступила в перепалку MIA BOYKA

Кажется, ругаться с молодым поколением у Ларисы Долиной в крови. В новом выпуске шоу «Битва поколений» народная артистка вступила в дискуссию с MIA BOYKA. Звезды оценивали молодых парней, который исполняли GAYAZOV$ BROTHER$. Их мнение не сошлось. MIA понравилось, как мальчики исполнили хит «Малиновая Лада», особенно она оценила тембр голоса. Однако Лариса Александровна не дала ей высказать до конца свое мнение. Долина отметила, что тембр оценивался во все времена.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Тимур, твой тембр затащил эту песню», – сказала MIA.

«Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом «затащил». Может все-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет свое значение», — вновь Лариса Александровна перебила девушку.

Многие зрители сравнили их словесную перепалку с тем, что случилось во время шоу «Музыкалити». Тогда Долина также начала скандал с Валей Карнавал, которая заявила, что музыкальное образование сейчас не важно. Народная артистка раскритиковала пение тиктокерши, отметив, что та даже не попадает в ноты. Карнавал молчать не стала. По ее мнению, пение – дело души, и каждый человек поет так, как ему хочется.