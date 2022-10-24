10-летняя дочь Бейонсе покупает бриллианты на аукционах

Тяга к бриллиантам и роскоши — узнаваемая черта семейства Бейонсе и Джей-Зи. Воскресным вечером звездная пара вместе с 10-летней дочерью Блю Айви отправились на благотворительное мероприятие Wearable Art в Лос-Анджелесе. Много лет его организует мама Бейонсе — 68-летняя Тина Ноулс-Лоусон, такое не пропустишь.

Фото: Super.ru Super.ru

Светский прием — не самое лучшее времяпрепровождение для ребенка. Но малышка Блю Айви нашла себе развлечение: поучаствовала в аукционе. Девочке приглянулись бриллиантовые серьги дизайнера Лоррейн Шварц, поэтому она смело предложила за них 80 тысяч долларов, — мелочь, если это деньги из отцовского кармана.

К счастью, доллары Джей-Зи остались при нем: ставку перебила основательница Mielle Organics Моник Родригес. Аксессуар ушел с молотка за 105 тысяч долларов.