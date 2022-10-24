Галкин анонсировал гастроли в США и Канаде

Юморист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) в своих соцсетях анонсировал дополнительные концерты в США и Канаде. Как сообщает NEWS.ru, большой американский тур артиста должен состояться в марте 2023 года.

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«Как я и обещал, у меня две хорошие новости, объявляю дополнительные концерты в США», — сказал шоумен, добавив, что вторая — дополнительные выступления в Канаде.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой уехали России — в конце лета певица вернулась в страну, тогда как Галкин предпочел остаться за границей. Юморист неоднократно выступал с критикой действий Москвы, а в сентябре получил статус иноагента.