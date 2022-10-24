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19 минут назад

Галкин анонсировал гастроли в США и Канаде

Никита Бородкин

Юморист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) в своих соцсетях анонсировал дополнительные концерты в США и Канаде. Как сообщает NEWS.ru, большой американский тур артиста должен состояться в марте 2023 года.

Галкин анонсировал гастроли в США и Канаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как я и обещал, у меня две хорошие новости, объявляю дополнительные концерты в США», — сказал шоумен, добавив, что вторая — дополнительные выступления в Канаде.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой уехали России — в конце лета певица вернулась в страну, тогда как Галкин предпочел остаться за границей. Юморист неоднократно выступал с критикой действий Москвы, а в сентябре получил статус иноагента.

После этого Пугачева попросила Минюст включить ее в список вслед за мужем. Она отметила, что полностью поддерживает Галкина. Позднее она вместе с детьми уехала из Москвы в Израиль, выставив на продажу знаменитый замок пары в подмосковной деревне Грязь.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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