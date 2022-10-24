Поп-исполнительница Клава Кока попала в список, составленный организатором концертов Табризом Шахиди, самых востребованных артистов России.

В топ-3 вошли певец Леонид Агутин, группа «Руки Вверх!», певица Zivert. Также в перечне фигурирует Клава Кока, которая в последнее время часто упоминается в различных скандалах, пишет e1.ru.

Шахиди отметил, что происходящие события не повлияют на спад запросов и предброней на артистов из представленного списка.