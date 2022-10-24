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58 минут назад

Певица Клава Кока оказалась в перечне самых востребованных артистов России

Слово и Дело

Поп-исполнительница Клава Кока попала в список, составленный организатором концертов Табризом Шахиди, самых востребованных артистов России.

В топ-3 вошли певец Леонид Агутин, группа «Руки Вверх!», певица Zivert. Также в перечне фигурирует Клава Кока, которая в последнее время часто упоминается в различных скандалах, пишет e1.ru.

Шахиди отметил, что происходящие события не повлияют на спад запросов и предброней на артистов из представленного списка.

Также организатор концертов составил список из 33 самых популярных ведущих на корпоративы. Его возглавили актер Дмитрий Хрусталев, певцы Николай Басков и Тимур Родригез.

Шоу-бизнес,Видео,Табриз Шахиди,Клава Кока,Тимур Родригез,Дмитрий Хрусталев,Леонид Агутин,Николай Басков,
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