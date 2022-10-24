Колдун призвал оставить зрителю право выбора смотреть «голубые огоньки»

Певец Дмитрий Колдун считает, что только зритель вправе разрешить вопрос о том, должны ли сейчас транслироваться развлекательные программы на телевидении, в том числе «голубой огонек». Об этом заявил в интервью «Слово и Дело».
Артист обратил внимание, что общество имеет разные вкусы и предпочтения, а потому кому-то по душе приходятся политические и научные передачи, а кому-то – ток-шок. В любом случае человек нуждается в дополнительном источнике получения впечатлений.
«Во все времена душа требует хлеба и зрелищ. Духовная пища нужна так же, как и физическая еда. Я бы не стал ничего ограничивать. К тому же есть многолетняя новогодняя традиция. Кто захочет посмотреть «Огонек» должен иметь возможность это сделать. Кому смотреть не хочется - тот просто не включит телевизор», – заявил Колдун для «Слово и Дело».
Певец также считает, что, если убрать из сетки вещания все развлекательные и праздничные программы, то может получится обратный эффект, и зритель впадет в уныние.