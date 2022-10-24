Колдун призвал оставить зрителю право выбора смотреть «голубые огоньки»

«Во все времена душа требует хлеба и зрелищ. Духовная пища нужна так же, как и физическая еда. Я бы не стал ничего ограничивать. К тому же есть многолетняя новогодняя традиция. Кто захочет посмотреть «Огонек» должен иметь возможность это сделать. Кому смотреть не хочется - тот просто не включит телевизор», – заявил Колдун для «Слово и Дело».