Разведенные Рита Дакота и Влад Соколовский вместе отметили 5-летие дочери

«Мие сегодня 5 лет. Совсем взрослая моя девочка. Не верится. Как же летит время. Будь, главное, здоровой, моя родная, а все остальное мама тебе устроит», — лаконично написала Дакота в Инстаграме (запрещен в РФ), добавила, что отмечать будут шумно, и тут же анонсировала подробный фотоотчет.