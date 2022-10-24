Разведенные Рита Дакота и Влад Соколовский вместе отметили 5-летие дочери

Дочери артистов Риты Дакоты и Влада Соколовского исполнилось 5 лет. По такому случаю бывшие супруги, у каждого из которых уже давно своя личная жизнь, воссоединились и отпраздновали день рождения Мии в загородном доме Влада. Рита опубликовала трогательное фото, где в кадре все трое: мама, папа и именинница. Подписчики поздравляли и восторгались красивыми бежевыми платьями дочки и звездной мамы.
«Мие сегодня 5 лет. Совсем взрослая моя девочка. Не верится. Как же летит время. Будь, главное, здоровой, моя родная, а все остальное мама тебе устроит», — лаконично написала Дакота в Инстаграме (запрещен в РФ), добавила, что отмечать будут шумно, и тут же анонсировала подробный фотоотчет.
Чуть более многословным по случаю праздника оказался Влад.
«У моей самой любимой девочки на свете сегодня день рождения. 5 лет, первая большая дата! Я счастлив быть твоим отцом. Именно Мия показала мне, насколько любящим может быть мое сердце. Мы с мамой всегда рядом. Рита, благодарю тебя за наш самый большой шедевр», — написал Соколовский в Инстаграме (запрещен в РФ). Поздравляем!
Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский развелись в 2018 году. Причиной певица называла многочисленные измены мужа. Поначалу экс-супруги даже не виделись, но спустя время стали общаться по-дружески. Неделю назад Влад посетил сольный концерт бывшей жены и активно поддержал ее в соцсетях восторженными отзывами.