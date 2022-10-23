Мошенники от имени Джигана вымогают деньги у его знакомых

Известный рэпер пожаловался, что помимо своего желания оказался втянут в скандал. Джиган рассказал, что какие-то мошенники создали фейковый аккаунт, якобы принадлежащий ему, и рассылают по знакомым музыканта просьбы о помощи. Причем просят делать переводы в криптовалюте.

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Джиган записал видеообращение, чтобы предупредить знакомых и поклонников о неприятной ситуации, - пишет ФАН.

«Я не буду никогда никого просить, чтобы мне кто-то что-то отправил в интернете», — заявил рэпер.

Музыкант сообщил также, что злоумышленники могут выдавать себя и за других звезд шоу-бизнеса.

Недавно кто- то из подписчиков сообщил Джигану, что тот основательно прибавил в весе. Рэпер пришел в ярость и весьма агрессивно высказался:

«Все черти, кто пишет, что я жирный, завтра вы заболеете аллотриофагией!».