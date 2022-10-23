«Я не знаю, что такое секс»: Бузова сделала признание

«Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет», — заявила певица.