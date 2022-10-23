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10 минут назад

«Я не знаю, что такое секс»: Бузова сделала признание

Ирина Лебедева

Ольга Бузова в интервью программе «Ты не поверишь» на НТВ рассказала, что не оставляет надежды на счастливый брак. А мимолетные романы ее не интересуют от слова совсем – поющая телеведущая ждет своего, единственного.

«Я не знаю, что такое секс»: Бузова сделала признание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В свое время звезда тяжело пережила развод с Дмитрием Тарасовым. Тогда Ольга с головой ушла в работу, что принесло ей большой карьерный успех. Но личная жизнь не ладилась.

Союз с предпринимателем Денисом Лебедевым, оформившийся на шоу «Замуж за Бузову» продержался недолго. Яркий роман с Манукяном закончился обвинением Давы в изменах и рукоприкладстве, - сообщает Стархит. Так что Ольга до сих пор одна.

«Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет», — заявила певица.

Недавно певица Ольга Бузова намекнула своим фанатам, что у нее появился молодой человек, однако имя избранника решила оставить в тайне. Несмотря на это, модель и телеведущая Ассоль раскрыла небольшие подробности личной жизни подруги.

«Это хоккеист. Молодой. Больше 25 лет, но молодой. Неженатый. Мы очень радуемся. Дело к свадьбе идет. Так что следите внимательно: скоро в ЗАГС поедут, — цитирует модель ФАН.

Шоу-бизнес,Денис Лебедев,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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