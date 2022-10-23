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21 минуту назад

На Витаса подали заявление в полицию за дебош в караоке-клубе

Ирина Лебедева

Певец Витас стал героем скандала в музыкальном клубе. Его соперник по потасовке, предположительно, чиновник одного из федеральных министерств подал на певца заявление в полицию.

На Витаса подали заявление в полицию за дебош в караоке-клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виталий Грачев, известный публике под псевдонимом «Витас», в ночь на 23 октября приехал в клуб на Садовой-Кудринской улице Москвы отдохнуть с друзьями.

По версии, изложенной порталом prozvezd, именно Витасу и его компании не понравилось, как ведет себя мужчина за соседним столиком. Сначала в ход пошла нецензурная лексика, потом конфликт перешел в потасовку. В ходе драки Витас пустил в ход газовый баллончик.

В итоге Витасу с компанией пришлось спешно покинуть клуб, а их оппонент поехал в трампункт, где зафиксировал химические ожоги глаз. После этого мужчина обратился в полицию.

Сейчас Грачев практически не появляется на сцене. В России он уже давно имеет репутацию скандалиста. Витаса считают опальным певцом, чья популярность уже прошла.

Шоу-бизнес,Виталий Грачев,
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