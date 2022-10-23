На Витаса подали заявление в полицию за дебош в караоке-клубе

Певец Витас стал героем скандала в музыкальном клубе. Его соперник по потасовке, предположительно, чиновник одного из федеральных министерств подал на певца заявление в полицию.

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Виталий Грачев, известный публике под псевдонимом «Витас», в ночь на 23 октября приехал в клуб на Садовой-Кудринской улице Москвы отдохнуть с друзьями.

По версии, изложенной порталом prozvezd, именно Витасу и его компании не понравилось, как ведет себя мужчина за соседним столиком. Сначала в ход пошла нецензурная лексика, потом конфликт перешел в потасовку. В ходе драки Витас пустил в ход газовый баллончик.

В итоге Витасу с компанией пришлось спешно покинуть клуб, а их оппонент поехал в трампункт, где зафиксировал химические ожоги глаз. После этого мужчина обратился в полицию.