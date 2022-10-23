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37 минут назад

Ротару показала фотографию с кладбища: звезда неузнаваема

Ирина Лебедева

София Ротару в последнее время почти не выходит на вязь. И вот, после долгого перерыва, певица выложила в социальной сети фотографию на кладбище, около памятника супругу. Муж певицы, руководитель ансамбля «Червона рута» Анатолий Евдокименко, умер 20 лет назад от инсульта. Об этом пишет Экспресс Газета.

В центре кадра – крупным планом могила Евдокименко с красивым памятником ы цветах. София Михайловна на самом краю кадра, и она малоузнаваема. Всегда элегантная, моложавая, нарядная певица выглядит усталой. Одежда на ней невзрачная, прически нет.

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Подписала снимок певица очень коротко: «20 лет…». Также она прикрепила к фотографии смайлик, изображающий разорванное сердце

Как зарабатывает Ротару и куда инвестирует миллионы

Организаторы фестиваля «Песня года» рассказали, что в этом году в мероприятии не примет участие София Ротару. Как сообщают «Дни.ру», организаторы пояснили, что исполнительница хита «Хуторянка» не посетит концерт из-за спецоперации на Украине.

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