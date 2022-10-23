Волочкова: «Люди думают, что, кроме шпагата, я ничего не умею делать»

«К сожалению, меня очень часто просят сесть на шпагат. И у меня создается такое впечатление, что люди думают, что, кроме шпагата, я ничего не умею делать. Но не везде мой шпагат уместен, особенно если я прихожу на какую-то съемку в платье и не считаю нужным отвечать на такие просьбы согласием», - говорит танцовщица.