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1 час назад

Волочкова: «Люди думают, что, кроме шпагата, я ничего не умею делать»

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова, создавшая себе образ «королевы шпагата», и демонстрирующая растяжку практически везде, где она бывает, теперь огорчается, поскольку поняла, что люди думают, якобы артистка больше ничего не умеет делать. Об этом она рассказала в интервью изданию «А теперь внимание!»

Волочкова: «Люди думают, что, кроме шпагата, я ничего не умею делать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На шпагат садятся очень многие артисты и балета, и цирка, и спортсмены… Но я скажу, что мой точно отличается грациозностью, своим изыском. Он у меня красивый. Могу сказать, что это элемент моей профессии. Я умею делать в жизни не только шпагаты. Я станцевала все классические спектакли за свою карьеру и представляла Россию на самых лучших мировых сценах. Ну просто, видите, удобно докопаться до шпагата…», - объяснила балерина.

Анастасия сообщила, что ее постоянно просят сделать шпагат. Однако Она не всегда откликается на подобные просьбы.

«К сожалению, меня очень часто просят сесть на шпагат. И у меня создается такое впечатление, что люди думают, что, кроме шпагата, я ничего не умею делать. Но не везде мой шпагат уместен, особенно если я прихожу на какую-то съемку в платье и не считаю нужным отвечать на такие просьбы согласием», - говорит танцовщица.

Свой самый экстравагантный поступок назвала балерина Анастасия Волочкова в интервью PROZVEZD. По ее мнению, это фотосессия в обнаженном виде, сделанная 10 лет назад на Мальдивах.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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