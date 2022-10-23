«Уехала за мужем — это не наше дело»: Дзюник заступился за Пугачеву

Алла Пугачева с семьей уехала в Израиль весной. Затем Примадонна перебралась в Юрмалу . Певица с детьми тихо жила у моря, а ее муж Максим Галкин* давал концерты и делал резкие заявления по поводу политики России

Поведение супруга отразилось и на Алле Борисовне. На неприкасаемую ранее звезду обрушился вал критики. И сейчас, когда Пугачева забрала детей из Москвы и уехала в Израиль, недоброжелатели не успокаиваются, изобретая все новые и новые поводы для сплетен.

Но многие коллеги считают, что обсуждать чужую жизнь, да еще выступать с хулой за глаза – непорядочно. В их числе и продюсер Леонид Дзюник. Он убежден, что люди, распространившие ложь о Примадонне, в том числе информацию о возможном возвращении Аллы Борисовны и ее скором участии в «Голубом огоньке», не имеют ни стыда, ни совести. Об этом пишет Экспресс Газета.