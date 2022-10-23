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48 минут назад

«Уехала за  мужем — это не наше дело»: Дзюник заступился за Пугачеву

Ирина Лебедева

Алла Пугачева с семьей уехала в Израиль весной. Затем Примадонна перебралась в Юрмалу. Певица с детьми тихо жила у моря, а ее муж Максим Галкин* давал концерты и делал резкие заявления по поводу политики России

«Уехала за мужем — это не наше дело»: Дзюник заступился за Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поведение супруга отразилось и на Алле Борисовне. На неприкасаемую ранее звезду обрушился вал критики. И сейчас, когда Пугачева забрала детей из Москвы и уехала в Израиль, недоброжелатели не успокаиваются, изобретая все новые и новые поводы для сплетен.

Но многие коллеги считают, что обсуждать чужую жизнь, да еще выступать с хулой за глаза – непорядочно. В их числе и продюсер Леонид Дзюник. Он убежден, что люди, распространившие ложь о Примадонне, в том числе информацию о возможном возвращении Аллы Борисовны и ее скором участии в «Голубом огоньке», не имеют ни стыда, ни совести. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Паскудная зависть. У кого-то есть желание отомстить, нагадить. Люди распускают совершенно необоснованные слухи. Самый наглядный пример: что Орбакайте и Ургант проигнорировали гимн в театре. Такие же глупые слухи постоянно летают вокруг Пугачевой. Уехала за своим мужем — это не наше дело», — заявил Дзюник.

Анита Цой также выступила в поддержку Пугачевой.

«Ее песни — это наша история. Я не берусь Аллу Борисовну осуждать или оправдывать за отъезд, но Пугачева - тот артист, который стране уже все давно отдал. И сейчас никого не должно волновать, где, с кем и как она живет на пенсии».

*признан Минюстом России иностранным агентом.

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