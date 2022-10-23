Михалков заявил, что никогда не помогал детям строить карьеру

«Я никогда их не лоббирую. Когда мои дети поступали во ВГИК, и моя жена по естественным причинам женским говорила: «Позвони». Я сказал: «Нет, не буду». Я позвал ребят, Анну и Тему. Сказал: «Братцы я могу вам сделать один подарок. Все равно, если вы поступите, про вас скажут, что я вас устроил. Но вы будете знать, что это неправда. Чтобы про вас ни говорили, ложась спать с подушкой наедине и крестясь на ночь, что это неправда. И это самый большой подарок», — рассказывал Михалков.