Михалков заявил, что никогда не помогал детям строить карьеру

Все трое наследников от второго брака известного режиссера Никиты Михалкова – Анна, Артем, Надежда – связали свою жизнь с кинематографом. При этом сам режиссер неоднократно подчеркивал, что никогда помогал детям подниматься по карьерной лестнице. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Я никогда их не лоббирую. Когда мои дети поступали во ВГИК, и моя жена по естественным причинам женским говорила: «Позвони». Я сказал: «Нет, не буду». Я позвал ребят, Анну и Тему. Сказал: «Братцы я могу вам сделать один подарок. Все равно, если вы поступите, про вас скажут, что я вас устроил. Но вы будете знать, что это неправда. Чтобы про вас ни говорили, ложась спать с подушкой наедине и крестясь на ночь, что это неправда. И это самый большой подарок», — рассказывал Михалков.
Никита Сергеевич считает, что смог воспитать детей самостоятельными и самодостаточными. Они, по его словам, всего в жизни добились сами.
«Испортить им жизнь, заставляя заниматься тем, в чем мне проще их устроить, и потом со временем в результате наткнуться на бездарного человека, который в тени папы – это беда», — объяснил мэтр.
Против режиссера Виталия Манского завели уголовное дело из-за высказываний в адрес Никиты Михалкова, сделанных в интервью Ксении Собчак, вышедшем на её YouTube-канале. В ходе интервью Манский высказал суждения о коррупции на московском кинофестивале.