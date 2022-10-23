В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
48 минут назад

На главных новогодних концертах не будет Орбакайте

Рамблер

СМИ пишут, что российская певица Кристина Орбакайте не появится на наиболее престижных новогодних мероприятиях. Певица не участвует в «Голубом огоньке», «Песне года» и «Большом праздничном концерте». Ранее Орбакайте много лет была их неизменной участницей.

На главных новогодних концертах не будет Орбакайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ни организаторы мероприятий, ни сама звезда по данному поводу не давали комментариев. Как информирует портал slovodel, в социальных сетях и некоторых медиа высказывается предположение, что тут мог сыграть свою роль отъезд матери певицы, Аллы Пугачевой, в Израиль.

Пугачева рассказала, о чем жалеет больше всего

Известно, что сейчас Орбакайте находится в Москве. Не так давно у нее была серия концертов в Крыму. Затем она отметилась на «Мосфильме», выставила совместное фото с Дэни Байсаровым, как бы намекая, что она никуда не уехала из России в свете последних событий.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители