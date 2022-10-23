На главных новогодних концертах не будет Орбакайте

СМИ пишут, что российская певица Кристина Орбакайте не появится на наиболее престижных новогодних мероприятиях. Певица не участвует в «Голубом огоньке», «Песне года» и «Большом праздничном концерте». Ранее Орбакайте много лет была их неизменной участницей.

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Ни организаторы мероприятий, ни сама звезда по данному поводу не давали комментариев. Как информирует портал slovodel, в социальных сетях и некоторых медиа высказывается предположение, что тут мог сыграть свою роль отъезд матери певицы, Аллы Пугачевой, в Израиль.