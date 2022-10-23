Украли деньги, потеряли багаж: вояж Орловой в Италию обернулся кошмаром

Певица Ольга Орлова, которая несколько дней назад улетела в Италию, возвращается домой. Ольга призналась подписчикам, что вояж был ужасен. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

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Началось все еще в дороге. Ольга летела бизнес-классом, но ее кресло оказалось сломанным. В салоне были пустые места, и беременная Орлова попросила стюардессу пересадить ее, поскольку с большим животом на неоткидывающемся кресле было неудобно сидеть. Навстречу ей не пошли.

«Знаете, я очень часто летающий пассажир, и никогда в жизни не было ситуации, когда бы мне пришлось писать жалобу на борту. Странно мне то, что женщина не захотела помочь женщине, да еще и с животом», - сообщила звезда в микроблоге.

Номер в дорогом отеле в Милане оказался крошечным, да еще единственное окно выходило на глухую стену. Администрация поменяла номер – однако там оказалась неисправной сантехника.

Оставив заявку на ремонт, Ольга со своим спутником пошли прогуляться. Поужинав в ресторанчике, певица обнаружила, что у нее украли все деньги из сумочки. Поскольку российские карты не работают, там была большая сумма наличными.

«Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам», - пожаловалась она.

В субботу пара отправилась в Москву, тем же самым маршрутом - через столицу Азербайджана.

«Приземлились в аэропорту Баку... Думаю: ну все, теперь все будет хорошо. Ага, конечно... Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства. Без которых я не могу», - сообщила Орлова.