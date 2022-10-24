В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
30 минут назад

Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма

Вечерняя Москваиещё 8

Американский рэп-исполнитель и продюсер Канье Уэст обвинил кинорежиссера Квентина Тарантино в краже идеи для фильма «Джанго Освобожденный». Об этом сообщает NME.

Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, еще в 2005 году он предложил Тарантино снять клип с сюжетом про раба, но в 2012 году кинорежиссер решил присвоить его идею и снять по ней фильм.

— Тарантино и актер Джейми Фокс взяли мой замысел, потому что идею «Джанго» рассказал им я, — отметил музыкант.

В свою очередь Тарантино и Фокс не стали комментировать заявление Уэста. Тем более что его задумка так и не осуществилась в клипе: вместо рабов там танцевали и позировали модели.

Недавно аккаунты рэп-исполнителя оказались заблокированы в нескольких социальных сетях. Это произошло после оскорбительных высказываний рэпера в адрес еврейской общины.

В начале октября Канье Уэст стал участником еще одного скандала, появившись на парижской неделе моды в футболке с надписью White Lives Matter, что означает «Жизни белых имеют значение». Уточняется, что данный лозунг стал популярен в среде белых националистов, пропагандирующих превосходство белой расы.

Шоу-бизнес,Джейми Фокс,Квентин Тарантино,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители