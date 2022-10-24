Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма

Американский рэп-исполнитель и продюсер Канье Уэст обвинил кинорежиссера Квентина Тарантино в краже идеи для фильма «Джанго Освобожденный». Об этом сообщает NME.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, еще в 2005 году он предложил Тарантино снять клип с сюжетом про раба, но в 2012 году кинорежиссер решил присвоить его идею и снять по ней фильм.

— Тарантино и актер Джейми Фокс взяли мой замысел, потому что идею «Джанго» рассказал им я, — отметил музыкант.

В свою очередь Тарантино и Фокс не стали комментировать заявление Уэста. Тем более что его задумка так и не осуществилась в клипе: вместо рабов там танцевали и позировали модели.

Недавно аккаунты рэп-исполнителя оказались заблокированы в нескольких социальных сетях. Это произошло после оскорбительных высказываний рэпера в адрес еврейской общины.