Дробыш объяснил, почему Самбурская не стала звездой эстрады

Настасья Самбурская несколько лет назад решила завоевать не только театральные подмостки, но и эстрадную сцену. Она заключила контракт на раскрутку с продюсером Дробышем. Однако после четырех лет сотрудничества актриса подала на него в суд.

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Настасью не устраивало то, что она отдает 70 % гонораров за свои концерты, а также нерадивая, по ее мнению, работа по ее раскрутке. Об этом пишет СтарХит.

Дробыш же иного мнения. Он считает, что ему удалось раскрыть вокальные способности девушки, подобрать ей подходящий жанр и репертуар.

А то, что звезды первой величины из Самбурской не получилось – исключительно ее вина. Нужно было просто больше работать.

«Мне обидно, она сегодня могла бы быть гораздо популярнее. И это не связано ни с чем, кроме того, что она не работоспособная. Она человек, который живет сегодняшними эмоциями. А для того, чтобы быть популярной и это поддерживать, нужно очень много работать», - объяснил Дробыш.

Суд взыскал с Настасьи 2, 7 миллиона рублей в пользу продюсера.

«Деньги еще не получил, но я решил отдать половину Бакулевской больнице, а другую половину в Колпинский детский дом, которому я периодически помогаю по мере возможности. И это не громкие слова. Это просто деньги, которые мне не нужны», — сказал Виктор Яковлевич в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.