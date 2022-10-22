Дакота покупает малообеспеченным людям билеты на концерты

«Одна из причин, по которой у меня зал огоньков, — это то, что я всегда поднимаю огоньки на других концертах. Одна из причин, почему у меня всегда солд-аут, — это то, что я покупаю билеты на других артистов и раздаю малоимущим». Ну что ж, пионер — всем ребятам пример!», - написала Дакота.