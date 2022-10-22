Дакота покупает малообеспеченным людям билеты на концерты

Рита Дакота рассказала своим подписчикам, что она лично убедилась, «как работает карма». Поклонницы певицы запустили акцию «Цунами добра», когда приобрели билеты на ее концерт, не смогли туда попасть и отдали их тем, кто мечтал послушать выступление певицы. но не мог себе позволить. На этой неделе
Рита подхватила эстафету - посетила концерт молодой исполнительницы Mary Gu. Компанию ей составили пять поклонников Маши, которым Дакота оплатила вход, - сообщает портал super.ru.
«Одна из причин, по которой у меня зал огоньков, — это то, что я всегда поднимаю огоньки на других концертах. Одна из причин, почему у меня всегда солд-аут, — это то, что я покупаю билеты на других артистов и раздаю малоимущим». Ну что ж, пионер — всем ребятам пример!», - написала Дакота.
Артистка родом из Минска и имеет гражданство Белоруссии, но уже длительное время постоянно проживает на Бали, откуда старается оказывать помощь тем, кто нуждается. Но несмотря на то, что у Риты Дакоты нет российского паспорта, по ее словам, ее часто жестко критикуют подписчики. 32-летняя певица относится к этому философски. По ее мнению, так люди выплескивают накопившуюся боль. Она уверена, что это пройдет.