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14 минут назад

Чурикова рассказала, когда вернется на сцену

Ирина Лебедева

Этим летом Инна Чурикова во время репетиции упала со сцены и получила тяжелые травмы грудины, ребер и подвздошной кости Звезда даже лежала в реанимации Боткинской больницы, а после выписки домой ей был прописан постельный режим.

Чурикова рассказала, когда вернется на сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пожилая актриса долго не выходила на связь с публикой, но накануне все же согласилась переговорить с журналистами издания Teleprogramma.pro.

Чурикова настроена на позитивный лад и планирует вернуться на сцену.

«Как только организм скажет: „Подъем!“ — я и буду играть», — рассказала актриса.

Но пока спектакли с ее участием отменены – в театре имени Вахтангова 20 и 21 октября должны были показать постановку «Аудиенция» с участием Инны Чуриковой. Пресс-служба театра сообщила, что спектакля не будет.

Оказывается, актриса не может восстановиться из-за недолеченных ранее травм. Так, в 2019 году у нее произошел похожий инцидент. Тогда актриса получила сильные ушибы, переломы и травму подвздошной кости после падения со сцены театра «Русская песня». В 2011 году Чурикова сломала кисть, неудачно поскользнувшись на мокром полу аэропорта Шереметьево. В январе 2012 года, направляясь на репетицию в «Ленком», она упала и сломала обе руки.

Шоу-бизнес,Инна Чурикова,Аэропорт Шереметьево,
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