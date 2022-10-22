Чурикова рассказала, когда вернется на сцену

Этим летом Инна Чурикова во время репетиции упала со сцены и получила тяжелые травмы грудины, ребер и подвздошной кости Звезда даже лежала в реанимации Боткинской больницы, а после выписки домой ей был прописан постельный режим.

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Пожилая актриса долго не выходила на связь с публикой, но накануне все же согласилась переговорить с журналистами издания Teleprogramma.pro.

Чурикова настроена на позитивный лад и планирует вернуться на сцену.

«Как только организм скажет: „Подъем!“ — я и буду играть», — рассказала актриса.

Но пока спектакли с ее участием отменены – в театре имени Вахтангова 20 и 21 октября должны были показать постановку «Аудиенция» с участием Инны Чуриковой. Пресс-служба театра сообщила, что спектакля не будет.