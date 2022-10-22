В деле Баталовых и Дрожжиной-Цивина появились новые эпизоды

Два года назад, в октябре 2020 года, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом Баталовых. Обвиняемые - Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. По версии следствия, семейная пара сумела завоевать доверие вдовы и дочери Баталова, и обманным путем завладела их недвижимостью и деньгами, хранившимися на банковских счетах.

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В результате имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в Доме на набережной на улице Серафимовича, нежилое помещение в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло к Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года), - рассказывает «Комсомольская Правда».

Тяжбы еще продолжаются. На данные момент Марии Баталовой фактически вернули всю недвижимость. Деньги тоже должны были вернуть, но Дрожжина и Цивин подали апелляцию на решение суда.

На днях будет рассмотрен очередной иск к Дрожжиной. Квартиру в Самотечном переулке вернули дочери Баталова еще год назад. Но все это время Дрожжина продолжала ее сдавать и получала деньги.

Наталья Георгиевна также подала свой иск. Она требует, чтобы Мария Баталова отдала ей комнаты в коммуналке, которые Дрожжина по собственной инициативе купила на средства Баталовых. Деньги (те, что сняла со счетов) еще не вернула, но уже требует комнаты.