Седокова назвала продукт, от которого сильно поправилась

Анна Седокова поделилась с подписчиками результатами своего похудательного марафона. Еще летом она весила 72 килограмма при росте 170 сантиметров. Как она сама написала в соцсети, она сделала фото на телефон и ужаснулась своему внешнему виду.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Когда я посмотрела в телефон я словно очнулась. Что стало с моим прессом. Откуда этот живот? Миллион вопросов к себе и ни одного ответа», - написала артистка.

Эта фотография окончательно замотивировала Анну, и она взялась за себя. И за несколько месяцев смогла достичь отличных результатов. В целом, ничего особенного Седокова не делала – много двигалась, проходила про 12 тысяч шагов в день, занималась спортом и ответственно подходила к питанию, - рассказывают 7days.ru.

Главное, что ей удалось вычислить продукт, при употреблении которого ее организм мгновенно набирал вес, и исключить его из своего рациона. Это – белый рис.

«Решила съесть шесть суши вечером, и просто плюс 700 граммов на весах», обнаружила она.