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36 минут назад

Самойлову обвинили в том, что у нее «неухоженные» дети

Ирина Лебедева

Оксана Самойлова – многодетная мама, и она постоянно делится с подписчиками новостями из жизни своей большой семьи; в том числе, рассказывает о своих детях и выкладывает их фотографии в микроблоге.

Самойлову обвинили в том, что у нее «неухоженные» дети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала учебного года появились фотографии старших девочек в школьной форме.

Некоторые подписчики обратили внимание на длинные распущенные волосы сестер, - рассказывает портал super.ru.

«Почему даже в школе неухоженные, растрепанные, девочки ведь», - спросили Оксану.

Звездная мама оправдываться не стала, заявив, что предоставляет школьницам свободу выбора причесок.

«Мои дети — свободные. Им не нравятся волосы, собранные в хвосты, и прически с косичками», - написала она.

Самойлова сообщила, что не собирается тиранить дочерей из-за подобных глупостей.

«Нервные клетки в миллиард раз ценнее растрепанных волос», - резюмировала она.

В 2011 году Оксана Самойлова и Джиган впервые стали родителями. Модель родила рэперу дочь, которую назвали необычным именем Ариела. Время идет, и теперь в семье подрастает четверо детей: три дочки и долгожданный сын.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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