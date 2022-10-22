Самойлову обвинили в том, что у нее «неухоженные» дети

Оксана Самойлова – многодетная мама, и она постоянно делится с подписчиками новостями из жизни своей большой семьи; в том числе, рассказывает о своих детях и выкладывает их фотографии в микроблоге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После начала учебного года появились фотографии старших девочек в школьной форме.

Некоторые подписчики обратили внимание на длинные распущенные волосы сестер, - рассказывает портал super.ru.

«Почему даже в школе неухоженные, растрепанные, девочки ведь», - спросили Оксану.

Звездная мама оправдываться не стала, заявив, что предоставляет школьницам свободу выбора причесок.

«Мои дети — свободные. Им не нравятся волосы, собранные в хвосты, и прически с косичками», - написала она.

Самойлова сообщила, что не собирается тиранить дочерей из-за подобных глупостей.

«Нервные клетки в миллиард раз ценнее растрепанных волос», - резюмировала она.