Самойлову обвинили в том, что у нее «неухоженные» дети

Оксана Самойлова – многодетная мама, и она постоянно делится с подписчиками новостями из жизни своей большой семьи; в том числе, рассказывает о своих детях и выкладывает их фотографии в микроблоге.
После начала учебного года появились фотографии старших девочек в школьной форме.
Некоторые подписчики обратили внимание на длинные распущенные волосы сестер, - рассказывает портал super.ru.
«Почему даже в школе неухоженные, растрепанные, девочки ведь», - спросили Оксану.
Звездная мама оправдываться не стала, заявив, что предоставляет школьницам свободу выбора причесок.
«Мои дети — свободные. Им не нравятся волосы, собранные в хвосты, и прически с косичками», - написала она.
Самойлова сообщила, что не собирается тиранить дочерей из-за подобных глупостей.
«Нервные клетки в миллиард раз ценнее растрепанных волос», - резюмировала она.
В 2011 году Оксана Самойлова и Джиган впервые стали родителями. Модель родила рэперу дочь, которую назвали необычным именем Ариела. Время идет, и теперь в семье подрастает четверо детей: три дочки и долгожданный сын.