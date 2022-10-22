Панин возмутил подписчиков своим поведением

Алексей Панин известен своими скандальными выходками. В последнее время он еще критикует родную страну. Этим он окончательно настроил против себя своих соотечественников.

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Так, недавно актер попросил прощения у украинцев за то, что он русский. А своих сограждан актер назвал «стадом баранов». В своем личном блоге артист обратился к украинцам, у которых попросил прощения.

«Больно, что сейчас никто не думает о Пушкине и Булгакове, когда произносят слово «русские». Все думают только о Путине, убийстве и крови. Я прошу прощение у всех украинцев», – заявил артист.

Панин назвал своих сограждан «стадом баранов», несколько раз упомянув, что все еще является русским человеком. Актер также заявил, что чувствует ответственность за все поступки своего народа.

«Он не русский! Пусть не примазывается к русским», «Алкаш, жаль, что он русский», «фрик гребанный», «Да кому ты нужен, чучело», «жалко особенно его дочку», — пишут пользователи сети.

В подобном духе он настраивает и свою дочь-подростка. На днях Анна Панина отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 15 лет. Панин запечатлел на видео, как дочь задувает свечи на торте и загадывает желание про смерть Путина.

Впрочем, Алексей Панин давно известен своим скандальным поведением. То он выставит голый зад на потеху публике, то разгуливает нагой по испанским пляжам.