Солнцев оценил карьерные перспективы Брежневой за рубежом

Вера Брежнева решила строить карьеру в Европе. Певица взяла псевдоним Vera и уже под ним выпустила новую песню на украинском языке. Бывшие коллеги звезды, однако, пессимистически настроены - по их мнению, за рубежом хватает своих артистов, и особого успеха Брежневой не светит, - информирует портал teleprogramma.pro.
Так, общее мнение выразил блогер и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.
«Что-то, ребята, мне подсказывает, что не получится. И дело не в том, что у нее нет голоса. Мне просто кажется, что она давно привыкла зарабатывать именно в русскоязычном мире», - объяснил Солнцев.
Накануне Мария Погребняк резко высказалась в адрес певицы Веры Брежневой, которая накануне анонсировала композицию на украинском языке «Вышиванка».
«Недальновидная дама, в ее гуманизм мне не верится. Сейчас, наговорив лишнего, выставив в соцсетях фейки, пути назад у нее нет, остается заигрывать с украинской публикой», - написала Погребняк в личном блоге.