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14 минут назад

Солнцев оценил карьерные перспективы Брежневой за рубежом

Ирина Лебедева

Вера Брежнева решила строить карьеру в Европе. Певица взяла псевдоним Vera и уже под ним выпустила новую песню на украинском языке. Бывшие коллеги звезды, однако, пессимистически настроены - по их мнению, за рубежом хватает своих артистов, и особого успеха Брежневой не светит, - информирует портал teleprogramma.pro.

Солнцев оценил карьерные перспективы Брежневой за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, общее мнение выразил блогер и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

«Что-то, ребята, мне подсказывает, что не получится. И дело не в том, что у нее нет голоса. Мне просто кажется, что она давно привыкла зарабатывать именно в русскоязычном мире», - объяснил Солнцев.

Накануне Мария Погребняк резко высказалась в адрес певицы Веры Брежневой, которая накануне анонсировала композицию на украинском языке «Вышиванка».

«Недальновидная дама, в ее гуманизм мне не верится. Сейчас, наговорив лишнего, выставив в соцсетях фейки, пути назад у нее нет, остается заигрывать с украинской публикой», - написала Погребняк в личном блоге.

Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Вера Брежнева,Рустам Солнцев,
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