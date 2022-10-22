Имя Пускепалиса увековечат во многих городах

Сергей Пускепалис, актер, режиссер, волонтер – трагически погиб в автокатастрофе полтора месяца назад. На собственные средства он купил автомобиль, собрал груз, чтобы передать одному из подразделений на Донбассе.
Автомобиль после аварии пришел в негодность. Однако друзья и коллеги Сергея совместно приобрели такую же машину и скоро она отправится к линии боев.
В Железноводске, где был родовой дом семьи Сергея, где похоронены его родители и теперь и он сам, городскому Дворцу культуры присвоили его имя. Три года назад, - пишет «Московский Комсомолец», - именно Пускепалис посодействовал реконструкции ДК.
В Мариуполе обсуждается вопрос о присвоении местному драмтеатру имени Сергея Пускепалиса. В Магнитогорске, где он несколько лет руководил театром, в его честь планируют назвать одну из городских улиц.
10 бронированных машин в память об актере отправятся на Донбасс из Ярославля. Там в конце ноябре откроют Дом актера, строительству которого способствовал Пускепалис; заведению культуры также планируют дать имя актера.
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП в Ростовском районе Ярославской области. Машина, в которой ехал артист, направлялась в Донбасс. В автомобиле Ford Transit содержались носильные вещи и гуманитарная помощь для российских военнослужащих в Донбассе. Пускепалис должен был доставить груз в Москву