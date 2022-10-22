В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
39 минут назад

Фото Бузовой в мини-платье вызвало споры в сети

Мослента

Наряд популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой вызвал споры в сети. Звезда опубликовала в Telegram-канале фото в черном кожаном мини-платье и белых полусапогах на каблуке. Образ Бузова дополнила макияжем глаз в темных тонах и собранной прической.

Фото Бузовой в мини-платье вызвало споры в сети
Фото: МослентаМослента

Многие комментаторы восхитились певицей. «Фигура класс», «Какая красивая улыбка», «Королева», — написали поклонники.

Однако нашлись и те, кто не оценил образ звезды. «Престарелая нимфа», «Оля, меняй мастера по макияжу», — раскритиковали Бузову фолловеры.

Ранее Бузову сравнили с американской звездой Ким Кардашьян. На фестиваль «Жара Cool Fest» телеведущая решила надеть лазурное обтягивающее платье со шлейфом и рукавами-перчатками.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители