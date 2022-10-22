В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
51 минуту назад

Пельш рассказал, как артисты ради съемок плавали с акулами

Ирина Лебедева

Валдис Пельш, хорошо известный публике по программам «Угадай мелодию» и «Розыгрыш», рассказал о том. как проходили съемки документального фильма «Большой белый танец».

Пельш рассказал, как артисты ради съемок плавали с акулами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мослента» пишет, что тогда актеры встретились лицом к лицу с акулами-убийцами, совершая погружения в воды Тихого океана. Для съемок труппа отправилась на остров Гваделупа, где плавают одни из самых опасных акул — белые. Тогда Валдис купил билет за свой счет, не зная, получит ли финансирование. Съемочную группу встретили 14 больших хищников.

В проекте принимали участие артисты Анна Ардова, Яна Чурикова, Алексей Макаров, биолог Оушен Рамси, исследователь Эрик Игера, дайвер Дмитрий Орлов, а также жертвы нападения акулы программист Денис Удовенко и серфер Шеннон Эйнсли.

«Фильм мы сняли, получили колоссальное удовольствие, хоть и потратились. В данном случае рискнуть своими деньгами было абсолютно правильно, хоть я и считаю, что в глобальном смысле снимать кино за свои деньги — абсолютно безнравственно», — объяснил Пельш.

Первый канал постепенно возвращает в сетку вещания развлекательные передачи. Вместе со всеми любимыми шоу в эфир выходят и новинки. Так, стартовала программа «Поем на кухне всей страной», ведет которую Валдис Пельш.

Шоу-бизнес,Анна Ардова,Алексей Макаров,Яна Чурикова,Валдис Пельш,Дмитрий Орлов,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители