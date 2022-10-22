Пельш рассказал, как артисты ради съемок плавали с акулами

Валдис Пельш, хорошо известный публике по программам «Угадай мелодию» и «Розыгрыш», рассказал о том. как проходили съемки документального фильма «Большой белый танец».

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«Мослента» пишет, что тогда актеры встретились лицом к лицу с акулами-убийцами, совершая погружения в воды Тихого океана. Для съемок труппа отправилась на остров Гваделупа, где плавают одни из самых опасных акул — белые. Тогда Валдис купил билет за свой счет, не зная, получит ли финансирование. Съемочную группу встретили 14 больших хищников.

В проекте принимали участие артисты Анна Ардова, Яна Чурикова, Алексей Макаров, биолог Оушен Рамси, исследователь Эрик Игера, дайвер Дмитрий Орлов, а также жертвы нападения акулы программист Денис Удовенко и серфер Шеннон Эйнсли.

«Фильм мы сняли, получили колоссальное удовольствие, хоть и потратились. В данном случае рискнуть своими деньгами было абсолютно правильно, хоть я и считаю, что в глобальном смысле снимать кино за свои деньги — абсолютно безнравственно», — объяснил Пельш.