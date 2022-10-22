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23 минуты назад

Музыкальный критик Соседов обвинил певицу МакSим во лжи после возобновления карьеры

runews24.ru

На ноябрь и начало декабря у артистки намечено множество концертов по России. Об этом говорится на официальном сайте певицы.

МакSим обвинили во лжи после возобновления карьеры
Фото: runews24.rurunews24.ru

Однако музыкальный критик Сергей Соседов считает, что МакSим лжёт. В беседе с «Экспресс газетой» он сообщил, что не верит в плотный гастрольный график певицы.

По его словам, у артистов сейчас не так много работы. Если же у МакSим всё же есть выступления, то он рад за неё. Критик добавил, что желает ей здоровья и вдохновения.

Также Соседов сообщил, что ничего не знает о том, что ранее случилось с певицей. До болезни артистки СМИ писали, что МакSим пережила страшное ДТП и долго реабилитировалась.

Ходили слухи о том, что у певицы были проблемы с алкоголем.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,
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